قالیباف: على الولايات المتحدة الالتزام باتفاق لبنان وتغيير نهجها المنحاز

أربيل (كوردستان24)- نشر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف تغريدة على موقع "X" أكد فيها أن استكمال وترسيخ وقف إطلاق نار شامل في لبنان سيكون ثمرة صمود حزب الله العزيز ونضاله وبطولاته، إلى جانب وحدة محور المقاومة.

وشدد قالیباف على ضرورة التزام الولايات المتحدة بالاتفاق، مشيراً إلى أن المقاومة وإيران كيان واحد سواء في الحرب أو في مسار وقف إطلاق النار.

وأضاف أن على واشنطن أن تتراجع عن خطأ سياستها القائمة على "إسرائيل أولاً"، معتبراً أن أي تسوية حقيقية في المنطقة لن تستقر ما لم تغيّر الولايات المتحدة نهجها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل محادثات جارية بين إسرائيل ولبنان، وسط توقعات بأن التوصل إلى اتفاق شامل قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهدئة في الشرق الأوسط.