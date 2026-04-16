قاليباف: وقف إطلاق النار في لبنان هو بأهمية وقف إطلاق النار في إيران

أربيل (كوردستان 24) – قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني نبيه بري، إن وقف إطلاق النار في لبنان لا يقل أهمية عن وقف إطلاق النار في إيران.

وأضاف أن إيران تعمل في المفاوضات على "إجبار العدو على وقف إطلاق نار دائم في جميع مناطق النزاع".

وأضاف أنني أتابع بشكل مستمر الأوضاع في لبنان، ومسألة إقرار وقف إطلاق النار في هذا البلد، وهذا الموضوع مهم جداً بالنسبة لنا.

من جانبه، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إن إسرائيل ترتكب "جرائم حقيقية" في بلدنا، وتسعى إلى تهجير اللبنانيين، وقد تم حتى الآن تهجير أكثر من مليون ومئتي ألف لبناني.

والتقى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الخميس، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، مع استمرار الوساطة التي تضطلع بها إسلام آباد في المحادثات بين طهران وواشنطن.

ولم يُحدد التلفزيون مكان الاجتماع، إلا أن وكالات إيرانية نشرت صوراً للرجلين ولقطات من الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية عباس عراقجي.

وكان الوفد الباكستاني قد وصل إلى إيران، الأربعاء، قبل وقت قصير من طرح واشنطن إمكان عقد جولة ثانية من المفاوضات مع إيران.

الاتصالات مستمرة

وأكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، اليوم الخميس، أن الاتصالات مازالت مستمرة لضمان استمرار المحادثات بين أميركا وإيران، وأن المسألة النووية من بين القضايا التي يجري مناقشتها.

كما شدد أندرابي على أن بلاده ستواصل تسهيل الحوار بين إيران وأميركا، لافتاً إلى أنه لم يتم تحديد موعد جولة المفاوضات القادمة بين أميركا وإيران.

وفي إطار جهود الوساطة الرامية إلى تسوية النزاع بين واشنطن وطهران، توجه قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء زيارته إلى طهران، وذلك بحسب مصادر إعلامية.



المصدر: الوکالات