ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بالتزامن مع تضييق الخناق البحري على إيران

أربيل (كوردستان 24) – في تطورات متسارعة للمشهد في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك عقب محادثات وصفها بـ "الممتازة" أجراها مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يأتي هذا الإعلان بعد أن عقد لبنان وإسرائيل أول محادثات دبلوماسية مباشرة بينهما منذ عقود يوم الثلاثاء الماضي في واشنطن، إثر مواجهات عسكرية استمرت لأكثر من شهر بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من طهران. وأكد ترامب أنه وجّه نائبه "جيه دي فانس" وفريقاً من المسؤولين للعمل مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي لتحقيق "سلام دائم"، مختتماً تصريحه بالقول: "فلنُنجز ذلك إذن".

وفي سياق متصل بضغوط واشنطن الإقليمية، أعلنت القوات الأمريكية عن نجاحات أولية في الحصار المفروض على إيران، حيث أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بأن 14 سفينة عادت أدراجها خلال الأيام الثلاثة الأولى من الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية استجابةً لتوجيهات القوات الأمريكية.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في البنتاغون، كشف قادة الدفاع الأمريكيون أن أكثر من 10 آلاف جندي يشاركون حالياً في تنفيذ وإدارة هذا الحصار البحري، مشيرين إلى أن الالتزام بالتحذيرات الأمريكية كان مرتفعاً لدرجة أنه لم تكن هناك حاجة لتفتيش أي سفينة قسراً حتى الآن.

تأتي هذه التحركات المزدوجة لتعكس استراتيجية واشنطن في الجمع بين الوساطة الدبلوماسية لإنهاء الصراع في لبنان، والضغط العسكري والاقتصادي المكثف عبر الحصار البحري لتقويض النفوذ الإيراني في المنطقة.



المصدر: AP