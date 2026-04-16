قيادي في حزب الله: سنلتزم بوقف إطلاق النار إذا توقفت الهجمات الإسرائيلية

أربيل (كوردستان 24) – صرح النائب القيادي في حزب الله، إبراهيم موسوي، لشبكة CNN بأن الحزب، المدعوم من إيران، سيلتزم بوقف إطلاق النار المقرر دخوله حيز التنفيذ مساء الیوم الخميس 16 نیسان/ابریل 2026، شريطة توقف الهجمات الإسرائيلية.

وقال موسوي: "طالما توقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن عدوانها ولم تنتهك وقف إطلاق النار، فسنلتزم به. يجب أن يشمل وقف إطلاق النار جميع الأراضي اللبنانية، وأن يقيد تحركاتها، وأن يكون بمثابة خطوة أولى نحو الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة عشرة أيام مساء الخميس. وأوضح موسوي أن إيران أبلغت مسؤولي حزب الله بوقف إطلاق النار المتوقع قبل الإعلان.

وكانت إيران قد طالبت إسرائيل بوقف هجماتها على لبنان كشرط مسبق للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. وقد أثار هذا غضب الحكومة اللبنانية التي اتهمت إيران بالتعدي على سيادتها والتفاوض "نيابةً عنها".

عقدت الحكومة اللبنانية، التي تعهدت بنزع سلاح الجماعة المدعومة من إيران، محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين إسرائيليين يوم الثلاثاء، لكنها تصر على وقف إطلاق النار كشرط مسبق لمواصلة المفاوضات.

وأعلن حزب الله معارضته للمحادثات بين البلدين، اللذين يُعتبران من الناحية الفنية دولتين عدوتين. وقال موسوي: "لقد أوضحنا بجلاء رفضنا لأي مفاوضات مباشرة بين الجانبين".