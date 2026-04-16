ترامب يدّعي إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، رغم تهديده باستئناف الحرب

أربيل (كوردستان 24) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس 16 نيسان/أبريل 2026، إنه قد لا يحتاج إلى تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي ينتهي الأسبوع المقبل، رغم تهديده باستئناف القتال إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "الأمور تسير على ما يرام، أؤكد لكم ذلك. لست متأكداً من ضرورة تمديد وقف إطلاق النار".

وأضاف أن إيران حريصة على التوصل إلى اتفاق، وقد أشارت إلى أنها "مستعدة للقيام بأمور اليوم لم تكن مستعدة للقيام بها قبل شهرين".

وعندما سُئل بعد لحظات عما سيحدث إذا لم تتمكن الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق دائم، توعد ترامب بتصعيد الهجمات مجدداً.

وقال: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيستأنف القتال".

المصدر: سي ان ان