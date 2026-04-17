عراقجي: إيران ستعيد فتح مضيق هرمز بالكامل خلال الهدنة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وذلك عقب موافقة إسرائيل على هدنة مع حزب الله في لبنان.

وكتب عراقجي على منصة إكس "في ظل وقف إطلاق النار في لبنان، سيكون عبور كل السفن التجارية عبر مضيق هرمز متاحا بالكامل لما تبقى من مدة وقف إطلاق النار".

مشيرا الى أن ذلك سيتم "عبر المسار المنسّق كما أعلنته منظمة الموانئ والبحرية الإيرانية".

ولم يحدد عراقجي عن أي مهلة يتحدث، وفق ما نقلته فرانس برس.

ويسري بين إيران والولايات المتحدة اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين دخل حيز التنفيذ ليل 7-8 نيسان/أبريل، بينما بدأ وقف النار في لبنان ليل الخميس الى الجمعة، ولمدة عشرة أيام.

وفور صدور هذه التصريحات، شهدت الأسواق العالمية استجابة فورية، حيث سجلت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً بنحو 10%، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بشأن استقرار إمدادات الطاقة العالمية؛ نظراً للأهمية الاستراتيجية القصوى لمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

يأتي هذا الانفراج الملاحي بعد فترة من التوتر الشديد الذي شهد لوائح وشروطاً إيرانية صارمة على حركة المرور في المضيق، مما جعله محوراً أساسياً في مفاوضات التهدئة الأخيرة.