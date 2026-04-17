ترامب يرحب بإعلان إيران فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلان إيران الجمعة فتح مضيق هرمز بالكامل للملاحة خلال فترة وقف إطلاق النار، وهي نقطة رئيسية في المفاوضات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب.

وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "أعلنت إيران للتو أن مضيق" هرمز "مفتوح بالكامل وجاهز لعبور كامل. شكرا!".

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وذلك عقب موافقة إسرائيل على هدنة مع حزب الله في لبنان.

وكتب عراقجي على منصة إكس "في ظل وقف إطلاق النار في لبنان، سيكون عبور كل السفن التجارية عبر مضيق هرمز متاحا بالكامل لما تبقى من مدة وقف إطلاق النار".

مشيرا الى أن ذلك سيتم "عبر المسار المنسّق كما أعلنته منظمة الموانئ والبحرية الإيرانية".

ولم يحدد عراقجي عن أي مهلة يتحدث، وفق ما نقلته فرانس برس.

ويسري بين إيران والولايات المتحدة اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين دخل حيز التنفيذ ليل 7-8 نيسان/أبريل، بينما بدأ وقف النار في لبنان ليل الخميس الى الجمعة، ولمدة عشرة أيام.