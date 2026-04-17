ماكرون يرحب بإعلان إيران بشأن هرمز ويطالب بـ"إعادة فتح كاملة" من كل الأطراف

أربيل (كوردستان 24)- رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعلان إيران إعادة فتح مضيق هرمز للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، لكنه أكد أن المشاركين في قمة باريس حول المضيق دعوا إلى "إعادة فتحه بالكامل وبدون شروط من جميع الأطراف".

وقال الرئيس الفرنسي في الإليزيه عقب القمة إن "المهمة الأمنية العسكرية المقترحة من هذه الدول أكثر شرعية، لأنها (...) ستمنحها إمكان الاستمرار على المدى الطويل".

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق إعادة فتح هذا المضيق الاستراتيجي خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار.

ورحّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهذا الإعلان، لكنه أبقى على الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية.