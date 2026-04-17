ترامب يلمح إلى اتفاق قريب مع إيران ويشيد بـ"يوم رائع للعالم"

أربيل (كوردستان 24)- أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إلى احتمال التوصل قريبا إلى اتفاق سلام مع إيران، مشيدا بتفاهمات معها تتعلق بمضيق هرمز وبرنامجها النووي.

في سلسلة متلاحقة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أشاد ترامب بـ"يوم عظيم ورائع للعالم!" ولكن بدون إعلان اتفاق نهائي مع طهران.

واستمرت نبرته الاحتفالية بسلسلة من الإشادات الموجهة إلى باكستان الوسيطة والحلفاء في الخليج، في مقابل انتقادات لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي طلب من أعضائه أن "يبقوا بعيدين" رافضا ما قال إنه عرض منهم للمساعدة في تأمين المضيق.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق الجمعة أنها ستفتح مضيق هرمز طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وكتب ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشال "وافقت إيران على ألا تغلق مضيق هرمز بتاتا مجددا.

وستكفّ عن استخدامه كسلاح ضدّ العالم"، بعدما أغلقته عمليا عقب بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 شباط/فبراير.

وفي معرض حديثه عن إحراز مزيد من التقدم نحو التوصل إلى اتفاق، قال أيضا إن إيران تقوم بإزالة الألغام البحرية من المضيق، بمساعدة من الولايات المتحدة.

وكان كتب في وقت سابق "شكرا!" لإيران على إعادة فتح هرمز، مع تأكيده أن الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية سيظل "قائما بالكامل" حتى إبرام اتفاق سلام.

وتابع "من المنتظر أن تسير هذه العملية بسرعة كبيرة لأن معظم النقاط قد تم التفاوض عليها بالفعل"، وفق ما نقلته فرانس برس.

لم تفض جولة المحادثات الأميركية الإيرانية التي قادها نائب الرئيس جاي دي فانس في باكستان نهاية الأسبوع الماضي للتوصل إلى اتفاق، لكن ترامب لمح مرارا إلى أن تحقيق انفراجة بات وشيكا.

وقال الخميس إن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وإن جولة ثانية من المحادثات في إسلام آباد أمر مرجح، وقد يتوجه بنفسه إلى باكستان لتوقيع اتفاق نهائي.

والجمعة، تحدث ترامب مجددا عن احتمال التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي، مع إصراره على عدم منح إيران أي أموال، وذلك بعد تقرير نشره موقع أكسيوس الإخباري يفيد بأن واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة مقابل تخلي الجمهورية الإسلامية عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وأضاف "ستحصل الولايات المتحدة على كل +الغبار+ النووي الذي تسببت به قاذفاتنا العظيمة من طراز بي-2. لن تعطى أي أموال بأي طريقة أو أي شكل".