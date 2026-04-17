أسعار النفط تتراجع بنسبة 10 بالمائة بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعدما أعلنت إيران أنها ستعيد فتح مضيق هرمز بالكامل للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال وسعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى ما دون 90 دولارا، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وذلك عقب موافقة الدولة العبرية على هدنة مع حزب الله في لبنان.

وكتب عراقجي على منصة إكس "في ظل وقف إطلاق النار في لبنان، سيكون عبور كل السفن التجارية عبر مضيق هرمز متاحا بالكامل لما تبقى من مدة وقف إطلاق النار".

مشيرا الى أن ذلك سيتم "عبر المسار المنسّق كما أعلنته منظمة الموانئ والبحرية الإيرانية".

ويسري بين إيران والولايات المتحدة اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين دخل حيز التنفيذ ليل 7-8 نيسان/أبريل، بينما بدأ وقف النار في لبنان ليل الخميس إلى الجمعة، ولمدة عشرة أيام.

وقالت كايثلين بروكس مديرة الأبحاث في "XTB" إن "هذا النبأ له أثر مباشر على الأسواق".

وأضافت "هذا أكبر تطوّر حتّى الآن خلال فترة وقف إطلاق النار وهو يؤشّر إلى احتمال انتهاء الحرب قريبا وعودة سلاسل الإمداد إلى طبيعتها".