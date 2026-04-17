ترامب: إيران وافقت على وقف دعمها المالي للجماعات المسلحة

أربيل (كوردستان 24)- كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، عن تطورات جوهرية في مسار المفاوضات مع طهران، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبدت "موافقة شاملة" على كافة الشروط، بما في ذلك تسليم كامل مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وأوضح ترامب، في مقابلة هاتفية مع شبكة (CBS News)، أن إيران تبدي تعاوناً ملموساً مع الولايات المتحدة لنقل اليورانيوم المخصب إلى الأراضي الأمريكية.

ونفى الرئيس الأمريكي الحاجة لإرسال قوات برية لتنفيذ هذه العملية، قائلاً: "لن نرسل أي جنود؛ كوادرنا ستعمل جنباً إلى جنب مع الإيرانيين لتسلم اليورانيوم ونقله إلى الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب: "حين تبرم الاتفاقات، تنتفي الحاجة إلى الحروب. هذا المسار هو الأفضل، رغم أننا كنا مستعدين لسلوك خيارات أخرى إذا لزم الأمر".

وفي تحول سياسي بارز، أعلن الرئيس الأمريكي أن طهران وافقت على إنهاء دعمها المالي والعسكري للجماعات المسلحة، وخص بالذكر "حزب الله" في لبنان وحركة "حماس" في فلسطين.

وفيما يخص التقارير المتداولة حول نية واشنطن الإفراج عن 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، نفى ترامب هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، مشدداً بقوله: "كلا، لن نمنحهم ولا حتى 10 سنتات".

واختتم الرئيس الأمريكي تصريحاته بالإشارة إلى أن الفريقين التفاوضيين سيعقدان اجتماعاً نهاية هذا الأسبوع.

مؤكداً في الوقت ذاته أن الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية سيظل قائماً "حتى يتم التأكد من تنفيذ كافة بنود الاتفاق بالكامل".