واشنطن تمدّد إعفاء النفط الروسي الموجود في عرض البحر من العقوبات

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إعفاء من العقوبات لمدة شهر يسمح ببيع النفط الروسي الموجود عرض البحر، في تمديد لخطوة سابقة تهدف لتهدئة ارتفاع أسعار الطاقة.

يأتي هذا الترخيص الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بعد يومين من إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن واشنطن لن تمدد الإعفاء.

وتسمح هذه الخطوة بشراء النفط ومشتقاته التي تم تحميلها على أي سفينة اعتبارا من الجمعة وحتى 16 أيار/مايو.

ويمدد هذا القرار تخفيفا سابقا للعقوبات انتهت صلاحيته في 11 نيسان/أبريل، وفق ما نقلته فرانس برس.

لكن بيسنت كان قد استبعد في حديث مع صحافيين الأربعاء مثل هذا التمديد، سواء بالنسبة للنفط الروسي أو الإيراني اللذين أعفيت بعض شحناتهما من العقوبات لتخفيف الصدمة التي أصابت الاسواق بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

فقد ردت طهران بعد تعرضها للهجوم بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لشحنات الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وقفزت أسعار البنزين أيضا في الولايات المتحدة التي تتهيأ لانتخابات نصفية هذا العام.

لكن مثل هذه الإعفاء يعقّد جهود حرمان روسيا من عائدات النفط التي تحتاجها لمواصلة حربها ضد أوكرانيا.

وهذا الأسبوع، وبعد اجتماع لوزراء مالية مجموعة الدول السبع في واشنطن، أكد وزير المالية الفرنسي رولان لوسكور أن "روسيا لا ينبغي أن تجني فوائد ما يحدث في إيران".

واضاف أن أوكرانيا لا ينبغي أن تكون أيضا "ضررا جانبيا".