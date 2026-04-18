مسرور بارزاني يدين استمرار الهجمات على إقليم كوردستان ويطالب بحماية دولية

أربيل (كوردستان 24)- أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بأشد العبارات، الهجمات التي استهدفت الإقليم خلال الأيام الماضية، مؤكداً أنها استمرت رغم أن الإقليم ليس طرفاً في الصراع الدائر.

وأشار مسرور بارزاني في بيانٍ، اليوم السبت، إلى أن هذه الهجمات، التي تزامنت مع مفاوضات وقف إطلاق النار، تسببت في استشهاد خمسة أشخاص وإصابة آخرين.

واصفاً إياها بأنها محاولة لتقويض الهدنة وإلحاق الضرر بالمنطقة.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة اتخاذ الحكومة الاتحادية إجراءات فعلية لإنهاء هذه الاعتداءات.

داعياً الشركاء الدوليين لتوفير الدعم اللازم لحماية مواطني كوردستان وبنيتها التحتية لقطاع الطاقة من التهديدات المستمرة.

وفيما يأتي نص البيان:

ندين ونستنكر بأشد العبارات الهجمات التي تستهدف إقليم كوردستان؛ إذ إنه في الوقت الذي لم نكن فيه طرفاً في هذه الحرب، تواصلت الاعتداءات خلال الأيام القليلة الماضية.

وعلى الرغم من أجواء وقف إطلاق النار واستمرار المفاوضات، أسفرت هجمات الأيام الأخيرة عن ارتقاء خمسة شهداء وإصابة العديد بجروح، في مسعىً يهدف إلى تقويض الهدنة وإلحاق المزيد من الخسائر والأضرار بمنطقتنا.

نجدد التأكيد على ضرورة أن تتخذ الحكومة الاتحادية إجراءات عملية لوضع حد لهذه الهجمات، كما ندعو شركاءنا الدوليين إلى توفير المعدات اللازمة لحماية مواطني كوردستان والبنية التحتية للطاقة من هذه التهديدات المستمرة.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

18 نيسان 2026