وزارة النفط العراقية: جميع الحقول جاهزة لمعاودة التصدير خلال أيام

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، عن جاهزية جميع الحقول النفطية لاستئناف عمليات التصدير بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، صاحب بزون، إن الوزارة باشرت اتصالاتها مع كبرى الشركات العالمية والناقلات النفطية لغرض التعاقد، مشدداً على أن "الباب مفتوح أمام الجميع" للمشاركة في عمليات النقل والتصدير.

وأوضح بزون أن العودة الوشيكة للتصدير من كافة الحقول ستسهم بشكل مباشر في رفد خزينة الدولة بالواردات، فضلاً عن دعم الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية وسد حاجة السوق من الغاز السائل والجاف اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وفي إطار سياستها لتنويع منافذ التصدير، أكدت الوزارة استمرار الاهتمام بتصدير النفط الأسود والمنتجات الأخرى لضمان مرونة التدفقات المالية.

يأتي هذا الإعلان تزامناً مع حراك ميداني في موانئ البصرة، حيث كشفت وزارة النقل عن استقبال ناقلة عملاقة مخصصة لتحميل مليوني برميل من النفط الخام، وهي الشحنة الأكبر من نوعها منذ إعادة افتتاح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، مما يعكس استعادة العراق لزخم نشاطه التصديري في المنطقة.