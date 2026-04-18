إسحاق دار: تفاهمات واشنطن وطهران بلغت مراحل متقدمة والملف اللبناني أبرز العقبات

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، اليوم السبت، أن بلاده تبذل جهوداً مكثفة لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن.

مشيراً إلى أن المفاوضات التي استضافتها إسلام آباد وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية قبل أن تصطدم بتباينات حول الملف اللبناني.

وأوضح دار، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية، أن باكستان تسعى للحفاظ على الزخم الدبلوماسي القائم، واصفاً وقف إطلاق النار الحالي بأنه "نافذة ضيقة" وفرصة زمنية يجب استثمارها لتجنب عودة الصراع العسكري إلى المنطقة.

وأكد الوزير أن الجانبين كانا "قاب قوسين أو أدنى" من التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات الأخيرة.

وحول طبيعة الخلافات، أشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أن الملف اللبناني يمثل إحدى أبرز عقد التفاوض؛ حيث تطالب طهران بربط أي تفاهم بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، بينما تتمسك واشنطن بمسار يفصل بين الملف النووي والأمني الإيراني وبين الصراع الدائر في الجبهة اللبنانية.

وتشير التقارير الدبلوماسية إلى أن وفدي الولايات المتحدة وإيران أحرزا تقدماً ملموساً في قضايا البرنامج النووي ورفع العقوبات، إلا أن تباين الأولويات وترتيب الخطوات الإجرائية أدى إلى تباطؤ الجهود.

واختتم دار تصريحاته بالتأكيد على التزام إسلام آباد بمواصلة دورها كـ "جسر اتصال" دولي لضمان استمرار الحوار وتفادي انهيار التهدئة.