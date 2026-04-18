نيودلهي تستدعي السفير الإيراني احتجاجاً على استهداف سفن هندية في مضيق هرمز

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24) استدعت وزارة الخارجية الهندية، اليوم، السفير الإيراني لدى نيودلهي، وذلك على خلفية حادثة إطلاق نار تعرضت لها سفينتان ترفعان العلم الهندي أثناء عبورهما مضيق هرمز في وقت سابق من اليوم.

وأفادت الخارجية الهندية في بيان لها، أن وكيل الوزارة، "فيكرام ميسري"، التقى بالسفير الإيراني ونقل إليه "قلق الهند العميق" إزاء هذا التصعيد. وأكدت نيودلهي تحديد سفينتين هنديتين كانتا طرفاً في الحادثة، في وقت تتزايد فيه التوترات في الممر المائي الاستراتيجي.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) قد كشفت في تقرير لها صباح اليوم، استناداً إلى بلاغ مباشر من قبطان إحدى الناقلات، أن زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من السفينة وأطلقت النار عليها دون توجيه أي تحذير لاسلكي مسبق.

وبينما أشار التقرير البريطاني إلى سفينة واحدة، أكدت السلطات الهندية أن الحادث شمل سفينتين.

وخلال اللقاء، شدد "ميسري" على الأهمية القصوى التي توليها بلاده لسلامة الملاحة التجارية وأمن البحارة، مذكراً بالمرور الآمن الذي كانت تتمتع به السفن المتجهة إلى الهند سابقاً.

كما حث الجانب الإيراني على "الاستئناف الفوري لتسهيل حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الهندية عبر مضيق هرمز" لضمان تدفق التجارة دون عوائق.



المصدر: AP