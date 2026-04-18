خمسة قتلى على الأقل بإطلاق نار في العاصمة الأوكرانية

أربيل (كوردستان24)- فتح مسلّح النار في كييف الیوم السبت 18 نیسان/ابریل 2026، وقتل خمسة أشخاص على الأقل وأصاب آخرين بجروح واتّخذ رهائن في متجر قبل أن يُقتل خلال محاولة توقيفه، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن خمسة أشخاص على الأقل قُتلوا، وأن عشرة يعالَجون في المستشفى لإصابتهم بجروح وصدمات جراء إطلاق النار في حي سكني في العاصمة الأوكرانية.

وجاء في منشور لزيلنيسكي على منصة للتواصل الاجتماعي أن "المهاجم الذي فتح النار في كييف على مدنيين قد تم القضاء عليه"، مقدما "التعازي للعائلات وأحباء" الضحايا.

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة أنباء "يونيان" المستقلة تعذّر على وكالة فرانس برس التحقّق منها على الفور، رجلا يحمل سلاحا ويطلق النار على شخص من مسافة قريبة قرب مجمع سكني.

ولاحقا دخل المشتبه به متجرا حيث سمع إطلاق نار، وفق ما قال السبت رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو.

وأعلن زيلينسكي في منشوره "إنقاذ أربعة رهائن".

وقالت الشرطة الأوكرانية إن قواتها الخاصة نُشرت في موقع إطلاق النار في حي هولوسيفسكي في جنوب كييف.

ولم تُعرف دوافع المهاجم، في حين حضّ زيلينسكي على إجراء "تحقيق سريع"، لافتا إلى أن العمل جار على كشف كل الملابسات.





المصدر: فرانس برس