طهران تمنح "أولوية العبور" للسفن الملتزمة بالرسوم

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشف مسؤول إيراني رفيع المستوى، اليوم السبت18 نیسان/ابریل 2026، عن توجه بلاده لمنح الأولوية في عبور مضيق هرمز للسفن التي تلتزم بدفع رسوم مقابل خدمات "الأمن والسلامة"، وذلك بالتزامن مع إجراءات ملاحية جديدة أعلنت عنها طهران في الممر المائي الاستراتيجي.

وأوضح المسؤول أنه في ظل القيود المفروضة حالياً على عدد السفن المسموح لها بالمرور، فقد تقرر إعطاء الأفضلية لتلك التي تستجيب بشكل أسرع للبروتوكولات الجديدة المعتمدة في المضيق وتتحمل تكاليف الخدمات الأمنية.

وفي المقابل، أشار المسؤول إلى أن السفن التي تمتنع عن دفع هذه الرسوم ستواجه "تأجيلاً" في إجراءات مرورها عبر المضيق.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعادت إيران، السبت، فرض قيود على حركة الملاحة في مضيق هرمز، مبررة هذه الخطوة بما وصفته بـ "الانتهاكات المتكررة للثقة" من جانب الولايات المتحدة فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

ووصف المسؤول الإيراني إجراء "تحديد الأولويات" بأنه جزء من استراتيجية شاملة لإدارة حركة الملاحة البحرية "في ضوء النظام الجديد الذي يحكم المضيق"، مشدداً على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم العبور وضمان سلامة الممر المائي في ظل الظروف الراهنة.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة