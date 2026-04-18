رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ عمار الحكيم بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتيار الحكمة
أربيل (كوردستان 24) – هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم، عمار الحكيم بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتيار الحكمة الوطني.
وأعرب رئيس الحكومة في تدوينة على منصة "إكس"، عن خالص تهانيه وتبريكاته للحكيم، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته السياسية ومهامه القيادية المقبلة.
سماحة السيّد عمار الحكيم المحترم @Ammar_Alhakeem، بمناسبة تجديد انتخابكم رئيساً لتيار الحكمة الوطني، نتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات، متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتكم ومهامكم.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) April 18, 2026