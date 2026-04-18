حزب الله: أيدينا على الزناد والالتزام بوقف النار يجب أن يكون من الطرفين

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- حذر الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، من أن عناصر الحزب سيردون على أي "خروقات" إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكداً أن الالتزام بالهدنة "يجب أن يكون متبادلاً" ولا يقتصر على طرف واحد.

وأوضح قاسم، في كلمة له الیوم السبت 18 نیسان/ابریل 2026، أن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ منذ منتصف ليل الخميس الماضي تعني وقفاً كاملاً لكافة الأعمال العدائية. وأضاف: "لأننا لا نثق بالعدو، سيبقى المقاومون في الميدان وأيديهم على الزناد، وسيردون على أي عدوان وفق مقتضيات الميدان".

وانتقد قاسم بشدة نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، واصفاً إياه بأنه "إهانة للبنان" كونه يمثل "إملاءات أمريكية" تتحدث باسم الحكومة اللبنانية، لافتاً إلى أن الحكومة اللبنانية لم تجتمع أو تصدر موافقة رسمية على هذا البيان.

كما جدد الأمين العام لحزب الله رفضه لمسار التفاوض المباشر مع إسرائيل، واصفاً اللقاء الأخير في واشنطن بـ "الصورة المخزية"، ومحذراً من الانزلاق وراء المطالب الإسرائيلية تحت ضغط "الطغيان الدولي".

وفي الشأن الداخلي، ورغم معارضة الحزب لبعض قرارات الحكومة اللبنانية الأخيرة المتعلقة بـ "بسط سلطة الدولة"، أبدى قاسم انفتاح الحزب على "أقصى درجات التعاون" مع السلطة اللبنانية لبدء صفحة جديدة تهدف لتحقيق سيادة الوطن ومنع الفتنة، وذلك ضمن إطار "استراتيجية الأمن الوطني".

واختتم قاسم كلمته بتوجيه الشكر لكل من إيران وباكستان على جهودهما في الوساطة والمساهمة في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار.





المصدر: الوکالات