الرئيس بارزاني يهنئ الحكيم بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتيار الحكمة
أربيل (كوردستان24)- هنأ الرئيس مسعود بارزاني، في تدوينة عبر حسابه الرسمي، على إكس، عمار الحكيم بمناسبة نيله الثقة مجدداً ورئاسة تيار الحكمة الوطني.
وأعرب الرئيس بارزاني عن خالص تهانيه للحكيم، متمنياً له السداد والتوفيق في مهامه ومواصلة مسيرته السياسية.
بسم الله الرحمن الرحيم— Masoud Barzani (@masoud_barzani) April 18, 2026
سماحة السيد عمار الحكيم المحترم
بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسًا لتيار الحكمة، نتقدم إليكم بخالص التهاني، متمنين لكم التوفيق والسداد.