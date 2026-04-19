نيجيريا تبرم اتفاق تعاون عسكري مع تركيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الدفاع النيجيري، إبرام اتفاق عسكري مع تركيا لمساعدة الدولة الأكثر سكانا في إفريقيا على مكافحة التمرد الجهادي المستمر منذ 17 عاما.

وقال كريستوفر موسى لوسائل الإعلام التركية خلال تواجده في أنطاليا "لقد اتفقنا على الانتقال إلى التدريب والإنتاج، وتحسين تعاوننا في مجال الصناعات الدفاعية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح موسى أنه سيتم إرسال 200 عنصر من القوات الخاصة التابعة للجيش النيجيري إلى تركيا للتدريب.

تواجه نيجيريا جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا المنشق عنها، كما تعاني من عصابات إجرامية تمارس النهب والقتل والخطف مقابل فدية في المنطقة الشمالية الغربية.

كما تطالها تداعيات الأزمة الأمنية المتفاقمة في منطقة الساحل التي تؤثر على كامل غرب إفريقيا.

وفي محاولة لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة، تسعى نيجيريا إلى تنويع شركائها الأمنيين.

وتأتي زيارة كريستوفر موسى إلى تركيا في أعقاب زيارة الرئيس بولا تينوبو في أواخر كانون الثاني/يناير، وهي أول زيارة لرئيس دولة نيجيري منذ تسع سنوات.

تشتهر تركيا عسكريا بطائراتها المسيّرة المسلحة منخفضة التكلفة، وهي المصدّر الرئيسي لها عالميا.

وقال موسى "لقد تطوّرت تركيا بشكل كبير في ما يتعلق بإنتاج المعدات العسكرية، بينما لا تزال نيجيريا في طور التطور"، مضيفا أن البلدين اتفقا على إنتاج بعض المكونات معا.