سعيد خطيب زاده: لن نرسل أي يورانيوم مخصب إلى الولايات المتحدة

أربيل (كوردستان24)- صرح سعيد خطيب زاده، مساعد وزير الخارجية الإيراني، بأن بلاده لن ترسل أي يورانيوم مخصب إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذا الأمر غير قابل للتفاوض.

وقال خطيب زاده، وهو أيضاً رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس": "لقد جرى تبادل عدد كبير من الرسائل بين إيران والولايات المتحدة، لكن واشنطن لا تزال تصر على مطالب تعتبرها طهران مبالغاً فيها".

وأضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لن ترسل أي يورانيوم مخصب إلى أمريكا، وأن هذا الملف ليس مطروحاً للنقاش.

وبشأن الجولة الثانية من المفاوضات، قال خطيب زاده: "لم نصل بعد إلى مرحلة تمكننا من عقد اجتماع حقيقي، وذلك لوجود قضايا لم يقم الأمريكيون بتليين مواقفهم المتشددة تجاهها". وأكد أن إيران ترغب في إجراء تعديلات على الاتفاق قبل الإقدام على أي اجتماع مباشر.

كما أشار خطيب زاده إلى أن إيران تفاوضت بحسن نية وقبلت بوقف إطلاق النار، مشدداً على أن هذا الوقف يجب أن يشمل جميع الدول بما في ذلك لبنان.

وفيما يخص الوضع الجديد في مضيق هرمز، قال جێگری وزير الخارجية: "ستصدر تعليمات جديدة بشأن مضيق هرمز في إطار المفاوضات، وسيبقى المضيق مفتوحاً وآمناً لمرور المدنيين".