الأنواء الجوية في العراق: أمطار رعدية مرتقبة وتحسّن جوي نهاية الأسبوع

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم الأحد، عن تفاصيل الحالة الجوية في عموم البلاد للأيام القادمة، متوقعةً تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وأوضح بيان الهيئة أن طقس يوم غد الاثنين سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في المناطق الشمالية والجنوبية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، حيث ستسجل ذي قار أعلى درجة حرارة بواقع 35 مئوية، والمثنى 34 مئوية، بينما تسجل بغداد وميسان 30 مئوية، وتنخفض في دهوك والسليمانية إلى 21 مئوية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة للمنطقة الوسطى وانخفاضها في المنطقة الجنوبية.

وأشارت التوقعات ليوم الثلاثاء إلى استمرار الأجواء الغائمة مع تساقط زخات مطر تزداد غزارتها في المنطقة الجنوبية بعد الظهر، مع انخفاض قليل في درجات الحرارة بالمنطقتين الوسطى والشمالية وارتفاعها قليلاً في الجنوب، في حين يبدأ الطقس بالاستقرار تدريجياً يوم الأربعاء ليصبح صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، مع انخفاض طفيف للحرارة في المناطق الجنوبية.

وتختتم الهيئة توقعاتها ليوم الخميس المقبل بعودة الأجواء الصحوة تماماً مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة في جميع محافظات العراق، ليعود الاستقرار الجوي التدريجي إلى عموم البلاد.