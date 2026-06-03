عاصفة استوائية تضرب طوكيو وإنذار بحصول فيضانات

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أربيل (كوردستان24)- تواصل عاصفة استوائية تضرب سواحل اليابان منذ الإثنين، تقدمها الأربعاء باتجاه العاصمة طوكيو فيما حذرت السلطات من حصول فيضانات في أعقاب هطول أمطار غزيرة داعية مئات آلاف الأشخاص إلى إخلاء منازلهم.

وأسفرت العاصفة "جانغمي" التي تم خفض تصنيفها من إعصار إلى "عاصفة استوائية شديدة"، عن إصابة 15 شخصا بجروح الثلاثاء، كما تسببت بانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وإلغاء مئات الرحلات الجوية.

وحذرت السلطات من مخاطر حصول اضطرابات جديدة الأربعاء مع احتمال حدوث تأخير في وسائل النقل في طوكيو، في حين بقيت بعض مدارس العاصمة مغلقة.

وألغت شركتا الطيران الرئيستان في اليابان، "أول نيبون إيروايز" والخطوط الجوية اليابانية، 616 رحلة كانت مقررة الأربعاء، من بينها 82 رحلة دولية.

وذكرت الحكومة في بيان أنه طُلب من نحو370 ألف شخص في شريط واسع من البلاد يمتد من جزيرة شيكوكو غربا إلى طوكيو، إخلاء منازلهم.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات جديدة حتى الساعة 6,00 الأربعاء (21,00 ت غ الثلاثاء)، لكن ستة مبان دُمّرت جزئيا بسبب الإعصار قبل خفض تصنيفه، وهو الأول الذي يضرب الأرخبيل في هذا الموسم.

وتسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب المياه في الأنهار بغرب اليابان وشرقها، بما في ذلك منطقة طوكيو. وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنذارات من حصول فيضانات في عدة مناطق، ولا سيما في محافظة آيشي (وسط) حيث كثافة سكانية عالية، وفي طوكيو.

AFP