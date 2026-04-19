الأرصاد الجوية: استمرار موجة الأمطار الرعدية في إقليم كوردستان خلال الـ 48 ساعة القادمة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، مؤكدةً استمرار تأثير موجة الأمطار التي تشهدها المنطقة.

توقعات اليوم الأحد 19 نيسان 2026:

تشير التوقعات إلى أن الأجواء ستكون غائمة في أغلب مناطق الإقليم، مع نشاط ملحوظ للموجة خلال ساعات ما بعد الظهر.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية، مع احتمالية تساقط "الحالوب" (البَرَد) في بعض الأوقات.

وستتركز شدة الأمطار في مناطق شمال أربيل، وضواحي كوي، وإدارة سوران، وميركسور، بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من دهوك (عقرة، دينارتي، زاويتة).

أما في محافظة السليمانية والإدارات التابعة لها، فستكون الأمطار على شكل زخات غزيرة لفترات قصيرة، مع استقرار في درجات الحرارة وسرعة رياح تتراوح بين 15-30 كم/ساعة.

توقعات يوم غد الاثنين 20 نيسان 2026:

تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي يوم غد الاثنين، حيث ينشط تأثير الموجة مرة أخرى بعد الظهر، خاصة في حدود محافظة دهوك والمناطق الجبلية التي ستشهد أمطاراً غزيرة لفترات وجيزة.

وفي أربيل والسليمانية والمناطق الجبلية العالية، ستكون الأمطار على شكل "زخات ربيعية متفرقة"، مع احتمالية هطول أمطار قصيرة الأمد في كركوك وحلبجة، مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة باليوم.

تحذيرات الأرصاد الجوية:

حذرت المديرية من أن هذه الموجة تحمل خصائص الطقس الربيعي المتقلب، حيث تتفاوت كميات الأمطار بشكل كبير بين منطقة وأخرى، مع احتمالية حدوث عواصف رعدية وزيادة مفاجئة في سرعة الرياح.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الاثنين:

أربيل: 24°

السليمانية: 25°

دهوك: 23°

حلبجة: 24°

كركوك: 26°

كرميان: 26°

سوران: 22°

حاج عمران: 18°