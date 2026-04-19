همام حمودي: الإطار التنسيقي قريب جدا من حسم إختيار رئيس الوزراء

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، أن الإطار التنسيقي قريب جدا من حسم إختيار رئيس الوزراء.

وقال حمودي خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة للمجلس الأعلى اليوم السبت في قاعة الانتصار، في بيان إن "الإطار التنسيقي يقترب من إنهاء ملف اختيار رئيس الوزراء بالأغلبية او التوافق ضمن التوقيتات الدستورية"، مبيناً ان "قوى الإطار تتمتع بحرية اتخاذ القرارات المصيرية وتضع المصلحة العليا في صدارة اولوياتها".

وشدد على ضرورة استعادة الهيئة العامة لدورها الطبيعي المنصوص عليه في النظام الداخلي، بما يعزز قدرتها على مواكبة التحديات الراهنة.

ولفت حمودي الى مستوى التفاعل الايجابي الذي حظي به تحالف “أبشر يا عراق” خلال الانتخابات النيابية رغم تأثير المال السياسي الذي شكل العائق الأبرز أمام تحقيق نتائج انتخابية أكبر، مشيراً إلى ارتفاع المقبولية السياسية للمجلس الاعلى بشراكات داخل مجلس النواب عزز تأثيره في القرار التشريعي.