الركابي ينفي تعطيل المالكي لاجتماعات "الإطار" ويدعو لحسم مصير مرشح رئاسة الوزراء "بالأغلبية"

أربيل (كوردستان 24)- في رسالة سياسية حازمة تعكس احتدام النقاشات داخل أروقة "الإطار التنسيقي" حول تشكيل الحكومة العراقية، دعا هشام الركابي، مدير المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الجهات المعنية بتشكيل الحكومة إلى التحلي بـ "الحزم واتخاذ قرارات جريئة"، محذراً من استمرار سياسة المماطلة وتحميل الأطراف الأخرى مسؤولية التأخير الدستوري.

ونفى الركابي في تدوينة له على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الأنباء التي تحدثت عن تأجيل اجتماع قوى الإطار التنسيقي المقرر يوم السبت بسبب "صعوبة التواصل مع نوري المالكي".

واصفاً هذه الأنباء بأنها "ادعاء باطل ولا يعكس حقيقة المشهد السياسي".

وجدد الركابي التأكيد على أن مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس مجلس الوزراء "لا يزال هو المرشح الرسمي ولم يجرِ استبداله حتى الآن".

ووضع الركابي آلية واضحة لحسم الجدل الدائر حول منصب رئيس الوزراء، موجهاً رسالة لشركائه السياسيين بالقول: "المطلوب اليوم حسم واضح؛ فكما تم تمرير الترشيح بالأغلبية، يمكن سحبه بذات الآلية، والمضي نحو تقديم مرشح جديد دون إطالة"، مشدداً في ختام تصريحه على أن "المرحلة الحالية حساسة ولا تحتمل مزيداً من التأخير أو إضاعة الوقت".