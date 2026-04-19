وزير الخارجية التركي يتّهم إسرائيل بالسعي لفرض واقع جديد في لبنان

أربيل (كوردستان24)- اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل الأحد بالسعي لفرض واقع جديد في لبنان رغم وقف إطلاق النار مع حزب الله، منددا بـ"التوسع" الإسرائيلي.

وقال فيدان في منتدى أنطاليا الدبلوماسي "يبدو أن المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة تطغى على هذا الوضع. ويبدو أن إسرائيل تحاول استغلال هذا الانشغال لفرض أمر واقع".

وكان فيدان اتهم الدولة العبرية السبت باستغلال الحرب في الشرق الأوسط ذريعة "لاحتلال مزيد من الأراضي".

