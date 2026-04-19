إيران ستستأنف الرحلات الدولية من مطار مشهد الاثنين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية الأحد أن الرحلات الدولية ستستأنف من مطار مشهد في شمال شرق البلاد اعتبارا من الاثنين.

ونقل التلفزيون الرسمي عن الهيئة أن "صدر الإذن بتسيير رحلات دولية اعتبارا من الغد في مطار مشهد"، ثاني كبرى مدن الجمهورية الإسلامية.

وتوقفت الحركة في مطارات البلاد منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير. ويأتي استئناف الرحلات في ظل وقف لإطلاق النار لأسبوعين دخل حيز التنفيذ في الثامن من نيسان/أبريل.

وقالت هيئة الطيران المدني في وقت سابق إنها ستعاود فتح المجال الجوي للجمهورية الإسلامية بشكل تدريجي، بدءا من رحلات العبور، على أن يليها استئناف الرحلات في مطارات شرق البلاد.

ومن المتوقع بحسب الخطة المعدة، أن يعاود مطارا طهران، أي الإمام الخميني ومهرآباد، العمل في المرحلة الثالثة، على أن يلي ذلك استئناف العمل في المطارات الواقعة في غرب البلاد.