سياسي عراقي يهاجم قانون التجنيد الإلزامي: شباب العراق بحاجة لفرص عمل لا إلى ثكنات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- انتقد قصي محبوبة، رئيس حزب "أمارجي" الليبرالي والقيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية، التوجهات البرلمانية الرامية لإقرار قانون التجنيد الإلزامي، واصفاً إياها بأنها تفتقر للرؤية الواقعية لاحتياجات الشباب العراقي في المرحلة الراهنة.

بناء المجتمع لا عسكرة الشباب

وفي بيان له تحت عنوان "البرلمان العراقي بين الرؤية والضياع"، أكد محبوبة أن صناعة جيل واعي ووطني وقوي لا تمر عبر فرض التجنيد الإلزامي، بل من خلال خلق "مجتمع منتج" يتيح للشباب فرصة تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

وأوضح أن الحاجة الحقيقية تكمن في وجود دولة قوية توفر للأجيال القادمة "فرص عمل حقيقية، سكناً لائقاً، ومنظومة مواصلات محترمة"، بما يضمن حياة تتسم بالاستقرار والكرامة.

الأمل بدلاً من القيود

وشدد القيادي في ائتلاف الإعمار على أن "الأمل" هو المحرك الأساسي لاستنهاض طاقات الشباب ودفعهم نحو المستقبل بثقة، مشيراً إلى أن الدولة مطالبة بتقديم حلول ملموسة بدلاً من فرض قيود جديدة.

تحذير من الفشل التشريعي

واختتم محبوبة تصريحه بتوجيه رسالة شديدة اللهجة للجهات التشريعية والتنفيذية، محذراً من محاولة التغطية على "العجز" في تقديم وطن حقيقي عبر الهروب نحو قوانين "الثكنات".

وأكد أن القوانين التي لا تبني دولة ولا تصنع مستقبلاً هي مجرد محاولات لتغطية الفشل، داعياً إلى التركيز على متطلبات التنمية الشاملة بدلاً من عسكرة المجتمع.