متحدث باسم الإعمار والتنمية لـ كوردستان 24: السوداني الأوفر حظاً للمنصب

أربيل (كوردستان24)- أعلن فيصل المسلماوي، المتحدث باسم تحالف "الإعمار والتنمية" الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد 19 نيسان 2026، أن نوري المالكي انسحب من التنافس على منصب رئيس الوزراء لوجود عدة "ملاحظات" عليه.

وقال المسلماوي في تصريح لموقع "كوردستان 24": "مرشح تحالفنا كان السوداني منذ البداية ولم يتغير؛ وبعد انسحاب المالكي، فإن السوداني يمتلك الآن الحظوظ الأوفر لنيل ولاية ثانية لرئاسة الوزراء في العراق".

وأضاف المتحدث أن السوداني يحظى بدعم داخل الإطار التنسيقي، وعلى المستويين الإقليمي والدولي أيضاً، موضحاً أن "السوداني ملتزم بوحدة الإطار التنسيقي، ولن يلجأ إلى تشكيل أغلبية برلمانية من خارجه".

كما أكد المسلماوي التزام تحالف الإعمار والتنمية بالتوقيتات الدستورية، مشيراً إلى أن التوترات الراهنة في المنطقة تتطلب من الأطراف السياسية الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وفي المقابل، نفى هشام الركابي، مدير المكتب الإعلامي لنوري المالكي (رئيس ائتلاف دولة القانون)، في تدوينة على منصة "إكس" اليوم الأحد، كافة الأنباء التي تحدثت عن استبعاد المالكي من الترشح لمنصب رئيس الوزراء، مؤكداً أن المالكي لا يزال هو المرشح الرسمي للإطار التنسيقي لهذا المنصب حتى الآن.