احتجاجات في مطار بغداد بعد فقدان 36 طائرة من أسطول الخطوط الجوية العراقية

أربيل (كوردستان 24)- شهد مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، موجة احتجاجات غاضبة نظمها موظفو شركة الخطوط الجوية العراقية، وذلك على خلفية ملفات فساد وغموض تكتنف مصير عشرات الطائرات التابعة للشركة، فضلاً عن تأخر صرف مستحقاتهم المالية.

لغز الـ 36 طائرة

ورفع المحتجون مطالب ملحة للحكومة العراقية بضرورة الكشف الفوري عن مصير 36 طائرة تابعة للأسطول الوطني، مؤكدين أن هذه الطائرات "اختفت" من السجلات والواقع دون وجود أي معلومات رسمية توضح أماكن تواجدها حالياً.

وأشار المتظاهرون إلى أن غياب الشفافية في هذا الملف يثير شكوكاً واسعة حول مصير أصول الدولة السيادية.

أزمة الرواتب والضمانات

وبالإضافة إلى ملف الطائرات المفقودة، طالب موظفو الخطوط الجوية بصرف رواتبهم المتأخرة ومستحقاتهم المالية المتعطلة، مؤكدين أن الشركة تماطل في منحهم حقوقهم رغم استمرار العمل والضغوط التي يواجهها القطاع.

خلفيات الأزمة: تداعيات الحرب الإقليمية

وتأتي هذه التطورات بعد فترة من التوترات العسكرية الكبيرة في المنطقة؛ حيث كانت تقارير إعلامية عراقية قد ذكرت في وقت سابق - إبان ذروة الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران - أن السلطات قامت بنقل جزء من أسطول الطائرات المدنية إلى "أماكن آمنة" تحسباً لتعرض المطارات العراقية للقصف.

إلا أن موظفي الشركة أكدوا في تظاهرات اليوم أن تلك المبررات لم تعد قائمة، وأن الـ 36 طائرة لا تزال في عداد المجهول، مطالبين بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن هذا الملف وكشف الحقائق أمام الرأي العام العراقي.