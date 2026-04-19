الجيش البريطاني: الوضع في مضيق هرمز "حرج"

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش البريطاني الیوم الاحد 19 نیسان/ابریل 2026، أن الوضع في مضيق هرمز والخليج "حرج"، وهو أعلى مستوى من المخاطر.

وأشار مركز عمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني (UKMTO) إلى "نشاط مكثف للقوات البحرية في المنطقة".

وأوضح المركز وجود "خطر هجوم أو سوء تقدير" في الممر المائي.

وأعاد الأسطول الإيراني فرض قيود مشددة على العبور عبر المضيق هرمز، في ظل فرض الجيش الأمريكي حصارًا على الموانئ والمياه الإيرانية. كما أشار مركز عمليات التجارة البحرية إلى وقوع عدة هجمات يوم السبت شنتها القوات الإيرانية على سفن عابرة للمضيق.





المصدر: AP