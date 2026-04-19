تأهب عسكري إيراني لمواجهة "سيناريوهات التصعيد": تحذيرات من توسع دائرة الصراع

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت تقارير إعلامية إيرانية، بأن القوات المسلحة الإيرانية رفعت درجة استعدادها القتالي لمواجهة احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية في المنطقة، مؤكدة أنها أتمت استعدادات لوجستية وميدانية واسعة خلال الأسبوعين الماضيين للرد على أي تحرك يستهدف أراضيها أو مصالحها.

رصد تحركات أمريكية

وبحسب المصادر الإيرانية، فإن طهران تتابع بدقة تحركات عسكرية أمريكية وصفتها بـ"غير العادية" في المنطقة، شملت ست نقاط أساسية:

1. إعادة تموضع لعدد من السفن والمدمرات الحربية الأمريكية.

2. إنشاء "جسر جوي" مكثف لنقل المعدات العسكرية.

3. مشاركة طائرات شحن ثقيلة من طرازي (C5 وC17) في عمليات نقل الأسلحة.

4. إجراء تدريبات عسكرية في البحرين تحاكي السيطرة على جزر وسواحل.

5. تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة فوق الجزر الاستراتيجية.

6. نقل وتغيير مواقع بعض منظومات الدفاع الجوي في المنطقة.

سيناريوهات طهران للمرحلة المقبلة

ووفقاً للتحليل الذي نشرته وكالة تسنیم، تتعامل إيران مع هذه التحركات وفق مسارين متوازيين:

الأول (الضغط النفسي): ترى طهران أن هذه التحركات قد تهدف إلى ممارسة ضغوط سياسية لتحصيل تنازلات في مسار المفاوضات، مؤكدة في هذا الصدد التزامها بمواقفها المبنية على "الحقوق الأساسية" ورفض ما وصفته بـ"المطالب الزائدة".

الثاني (الخيار العسكري): تضع طهران احتمال "الهجوم المباغت" كخيار مرجح، متهمة الأطراف الأخرى باستخدام الدبلوماسية كغطاء لتمهيد هجمات عسكرية، ومشيرة إلى تجارب سابقة في هذا الإطار.

تحذيرات من استهداف البنية التحتية

وفي تصعيد لافت، أشارت التقارير إلى أن الاستراتيجية الإيرانية في حال اندلاع المواجهة ستتجاوز "سياسة ضبط النفس" التي اتبعتها في مراحل سابقة. وحذر التحليل من أنه في حال استهداف البنية التحتية الإيرانية، فإن الرد قد يشمل منشآت حيوية وطاقة في المنطقة، ملمحاً إلى مرافق حيوية في "أرامكو" و"ينبع" و"الفجيرة". واختتمت التقارير بالتأكيد على أن طهران تعتبر "سيناريو الحرب" احتمالاً قائماً وجدياً، وأنها أعدت تدابير ميدانية تهدف لفرض واقع عسكري جديد منذ الساعات الأولى لأي نزاع محتمل مع الولايات المتحدة وإسرائيل.





المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة