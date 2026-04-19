إيران تعيد تشغيل كافة قواعدها الصاروخية ومنصات المسيرات

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء بأن إيران استغلت فترة وقف إطلاق النار كـ "فرصة ذهبية" لإعادة فتح وتجهيز كافة قواعدها الصاروخية ومنصات الطائرات المسيرة بشكل كامل.

وذكرت الوكالة، مساء الیوم الاحد 19 نیسان/ابریل 2026، في التقرير رقم (304) الصادر عن "مجموعة تفسير الحرب" التابعة لها في اليوم الحادي والخمسين من النزاع، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الجاهزية العسكرية. وأشار التقرير إلى أنه في حال استئناف المواجهات العسكرية، فإن التقديرات تشير إلى إمكانية إطلاق مئات الصواريخ الباليستية خلال الساعات الأولى من بدء العمليات.