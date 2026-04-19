البحرية الأمريكية تستولي على سفينة إيرانية

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إن القوات البحرية الأمريكية استولت بالقوة، اليوم الأحد 19 نیسان/ابریل 2026، على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني، حاولت الالتفاف على الحصار البحري المفروض عليها.

وأوضح ترامب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن مدمرة صواريخ موجهة تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عُمان أنذرت السفينة بضرورة التوقف، لكنها لم تمتثل.

وكتب ترامب: "أوقفتها سفينتنا الحربية فوراً عبر إحداث ثقب في غرفة المحرك". وأضاف أن قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) تسيطر حالياً على سفينة الشحن، المسماة "توسكا"، وأنها "تتحقق من حمولتها".

ويُصعّد هذا الاستيلاء من حدة التوتر مع إيران بشأن حركة الملاحة في المضيق، ويأتي في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لجولة ثانية من المحادثات المباشرة مع طهران، مع اقتراب موعد انتهاء وقف إطلاق النار الهش خلال أيام.



المصدر: AP