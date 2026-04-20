خاتم الانبياء: طهران تتعهد ب"الرد قريبا" على مهاجمة الولايات المتحدة لسفينة تجارية

أربيل (كوردستان24)- تعهدت إيران الاثنين، ب"الرد قريبا" على مهاجمة البحرية الأميركية لإحدى سفنها التجارية وإنزال جنود على متنها، بينما كانت السفينة تحاول كسر الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية.

ونقلت وكالة ايسنا الايرانية عن المتحدث باسم "مقر خاتم الانبياء" المركزي للقيادة العسكرية الايرانية، قوله إن "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد قريبا وتتخذ الإجراءات اللازمة ضد عمل القرصنة المسلحة هذا وضد الجيش الأميركي".

واتهم المتحدث العسكري الولايات المتحدة ب"انتهاك وقف إطلاق النار".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إن مدمّرة أميركية أطلقت النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان، بعدما حاولت كسر حصار بحري تفرضه الولايات المتحدة.

وأضاف "حاليا، يتولى مشاة البحرية الأميركية السيطرة على السفينة".

وكانت طهران أعلنت الجمعة فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي المسال، بعدما تم الاتفاق على وقف موقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

لكن طهران أعادت إغلاق المضيق بعدما أصر ترامب على أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيبقى إلى أن يتم التوصل لاتفاق نهائي.

وفي منشور سابق الأحد، اتهم ترامب طهران بانتهاك وقف إطلاق النار الذي ينتهي الأربعاء، من خلال شن هجمات السبت في الممر الملاحي الاستراتيجي.

