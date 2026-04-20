هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مدينة في جنوب روسيا يودي بحياة شخص

أربيل(كوردستان24)- أدى هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مدينة توابسي الساحلية في جنوب روسيا إلى مقتل شخص وإصابة آخر، وفق ما أفاد الحاكم الاقليمي للمنطقة فينيامين كوندراتيف الاثنين.

وقال كوندراتيف إن الهجوم هو الثاني من نوعه خلال ايام على ميناء المدينة المطلة على البحر الاسود، حيث تسبب حطام الطائرات المسيرة بأضرار في شقق سكنية ومدرسة ابتدائية وروضة أطفال ومتحف وكنيسة.

أضاف "تعرضت توابسي لهجوم مكثف آخر بطائرات مسيرة الليلة. ونتيجة لذلك، قُتل رجل في الميناء بحسب معلومات أولية. أتقدم بأحر التعازي إلى عائلته".

وأشار كوندراتيف إلى أن رجلا آخر أصيب أيضا في الهجوم وتلقى العلاج.

وفي بيان سابق الخميس، ذكر الحاكم أن فتاة تبلغ 14 عاما وشابة قُتلتا جراء الهجمات بالمسيرات.

AFP