تصعيد خطير في بحر عُمان.. واشنطن تهاجم سفينة تجارية إيرانية وطهران ترد بـ "المسيّرات"

أربيل (كوردستان24)- شهد بحر عُمان تصعيداً عسكرياً متسارعاً عقب إعلان طهران تعرض إحدى سفنها التجارية لهجوم من قبل القوات الأمريكية، وهو ما اعتبرته إيران "قرصنة بحرية"، لترد بعد وقت قصير بهجوم استهدف سفناً عسكرية أمريكية في المنطقة.

في تفاصيل الحادثة، أعلن "مقر خاتم الأنبياء" الإيراني في بيانات عاجلة، أن القوات الأمريكية فتحت النار على سفينة تجارية إيرانية أثناء إبحارها في بحر عُمان، مما أسفر عن تعطل نظام الملاحة الخاص بالسفينة. وأضاف المقر أن القوات الأمريكية صعدت من وتيرة الهجوم بتنفيذ عملية إنزال لعدد من جنودها على سطح السفينة الإيرانية.

أدان "مقر خاتم الأنبياء" بشدة الهجوم الأمريكي، واصفاً إياه بأنه "انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار وعمل من أعمال القرصنة البحرية". ووجه المقر تحذيراً شديد اللهجة، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية "سترد قريباً" على هذا الاعتداء السافر على سفينتها.

وفي تطور لاحق وسريع للأحداث، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أن القوات الإيرانية نفذت بالفعل هجوماً باستخدام الطائرات المسيّرة، استهدف سفناً عسكرية أمريكية، وذلك كردٍ مباشر على عملية احتجاز ومهاجمة السفينة التجارية الإيرانية.