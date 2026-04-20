فرهاد أتروشي: "الإطار التنسيقي" انقسم إلى جبهتين متصارعتين

أربيل (كوردستان24)- سلط نائب رئيس مجلس النواب العراقي، فرهاد أتروشي، الضوء على الأوضاع الداخلية للبيت الشيعي، مؤكداً بروز خلافات عميقة داخل "الإطار التنسيقي" أدت إلى انقسامه إلى جبهتين رئيسيتين ومتعارضتين.

وأوضح أتروشي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين 20 نيسان 2026، أن الجبهة الأولى تتمثل في نوري المالكي وأنصاره، بينما تشكلت في المقابل جبهة أخرى يقودها رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني. وأشار إلى أن السوداني يمتلك الآن الكتلة الأكبر داخل البرلمان العراقي على مستوى المكون الشيعي، حيث يتراوح عدد أعضائها بين 46 إلى 50 نائباً.

وأضاف نائب رئيس البرلمان أن هذه الخلافات والصراعات تتجه نحو مزيد من التعقيد يوماً بعد آخر، قائلاً: "لا أعتقد أن هذه المشاكل ستُحل بسهولة، ومن المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن تصل الأطراف إلى اتفاق بشأن هذه القضايا".

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الصراع السياسي حول المناصب وآلية إدارة الحكومة بين القوى المشكلة للإطار التنسيقي.