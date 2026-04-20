فريق الدفاع لـ "كوردستان 24": لاهور وبولاد يواصلان الإضراب عن الطعام ونطالب بنقل ملفهما إلى أربيل

أربيل (كوردستان24)- يواصل لاهور شيخ جنكي وشقيقه بولاد شيخ جنكي إضرابهما عن الطعام احتجاجاً على الإجراءات القانونية المتبعة في قضيتيهما، فيما زارتهما عائلاتهما وأطفالهما في السجن اليوم الاثنين، ولليوم الثاني على التوالي.

وصرح برهان رشيد غولة، رئيس فريق الدفاع عن لاهور شيخ جنكي، لـ "كوردستان 24" اليوم الاثنين 20 نيسان 2026، بأن الإضراب الذي يخوضه لاهور وبولاد يأتي كوسيلة ضغط لنقل ملف قضيتهما إلى محكمة التمييز في أربيل.

وأشار إلى أن محكمة السليمانية أرسلت "نسخاً" فقط من ملف القضية وليس الأصول، مما تسبب في تأخير الإجراءات القانونية.

وأكد رئيس فريق المحامين أن الإضراب عن الطعام هو "حق مدني وسياسي"، لافتاً إلى أن ظروف المعتقلين داخل السجن لم تكن مناسبة في وقت سابق، لكنه اعتبر إطلاق سراح مجموعة جديدة من أنصارهما "خطوة إيجابية"، رغم بقاء لاهور وبولاد قيد الاحتجاز بانتظار حسم مسألة نقل ملفهما إلى أربيل.

ميدانياً، أفاد مراسل "كوردستان 24" في السليمانية، آرام بختيار، بإطلاق سراح "محسن خوشناو"، الحارس الشخصي للاهور شيخ جنكي، إلى جانب 11 معتقلاً آخرين من الموقوفين على خلفية أحداث "لايزر"، وذلك بعد انتهاء التحقيقات معهم في مديرية آسايش السليمانية.

وفي سياق متصل، ذكر بيان نُشر على الصفحة الرسمية للاهور شيخ جنكي، أن هناك "ضغوطاً يمارسها بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني، وقوباد طالباني، نائب رئيس الحكومة" على المحاكم لمنع اتخاذ المسار القانوني الصحيح في القضية. وأكد البيان أن الإضراب سيستمر حتى "استعادة سيادة القانون" في ملفهما.