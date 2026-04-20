ژينو محمد لـ "كوردستان 24": قضية لاهور شيخ جنكي "سياسية" وإضرابه الملاذ الأخير لاستعادة سيادة القانون

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكدت ژينو محمد، القيادية في تحالف "جبهة الشعب" (بەرەی گەل)، أن قرار لاهور شيخ جنكي وشقيقه بولاد بالإضراب عن الطعام جاء بعد وصول الإجراءات القانونية إلى طريق مسدود، وشعورهما بأن المحاكم أصبحت "مسيّسة".

وصرحت جينو محمد لـ "كوردستان 24" اليوم الاثنين 20 نيسان 2026، قائلة: "ننتظر المسار القانوني منذ 8 أشهر، لكن الضغوط التي يمارسها بافل وقوباد طالباني تمنع نقل ملف القضية إلى محكمة التمييز في أربيل"، مشددة على أنه لو كان القانون هو السيد، لكان التعامل مع القضية مختلفاً منذ البداية، "لكن المزاج السياسي هو من يقرر الآن من يبقى في السجن ومن يُطلق سراحه".

وحول إطلاق سراح 12 من أنصار لاهور شيخ جنكي، تساءلت القيادية: "إذا لم يكونوا مذنبين، فلماذا تم احتجازهم بشكل غير قانوني لمدة 8 أشهر؟ وإذا كانت القضية واحدة، فلماذا لا يزال لاهور وبولاد قيد الاعتقال؟"، معتبرة أن ذلك دليل على أن القرارات تُتخذ "خارج أروقة المحاكم".

وأعربت جينو محمد عن قلقها البالغ إزاء الحالة الصحية للاهور وشقيقه نتيجة الإضراب، مشيدة بموقف شقيقتهم "أوات شيخ جنكي". كما دعت رئاسة الإقليم وكافة الأطراف السياسية إلى كسر حاجز الصمت ومنع تحويل المحاكم إلى أدوات لتصفية الحسابات السياسية.

وأوضحت أن لاهور شيخ جنكي لا يطالب بإطلاق سراحه دون محاكمة، بل يطالب بـ "محاكمة شفافة وعادلة" بعيداً عن الضغوط الحزبية وفي محكمة محايدة، ليثبت للجميع زيف "السيناريوهات" التي حيكت ضده.

يذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت ليلة 22 آب 2025 في محيط فندق "لالةزار" بالسليمانية بين القوات الأمنية ومسلحين تابعين للاهور شيخ جنكي. وأسفرت المواجهات التي استمرت عدة ساعات عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، وانتهت باعتقال لاهور شيخ جنكي وعشرات من أنصاره.