عون: هدف التفاوض وقف الأعمال العدائية وإنهاء احتلال اسرائيل لمناطق في جنوب لبنان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس اللبناني جوزف عون الإثنين أن هدف المفاوضات الثنائية المرتقبة مع اسرائيل هو وقف الأعمال العدائية وانهاء احتلال قواتها لمناطق في جنوب البلاد، موضحا أن السفير السابق لدى واشنطن سيمون كرم سيترأس وفد لبنان المفاوض.

وقال عون، وفق بيان صادر عن الرئاسة، إن "خيار التفاوض هدفه وقف الاعمال العدائية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبية ونشر الجيش حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا".

وأوضح أن "المفاوضات المقبلة منفصلة عن أي مفاوضات أخرى" في إشارة ضمنية إلى المفاوضات الأميركية الإيرانية.

وأوضح أن "المفاوضات الثنائية سيتولاها لبنان من خلال وفد يترأسه السفير (السابق) سيمون كرم، ولن يشارك أحد لبنان في هذه المهمة أو يحل مكانه".

ويسري منذ منتصف ليل الخميس الجمعة وقف هش لإطلاق النار بين حزب الله واسرائيل، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدنة لمدّة عشرة أيّام بين الطرفين، اللذين يخوضان حربا بدأت في الثاني من آذار/مارس، واسفرت عن مقتل نحو 2300 شخص ونزوح أكثر من مليون خصوصا من جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية.

وأعلنت إيران أن الهدنة في لبنان كانت "جزءا" من تفاهمات وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

ويرفض حزب الله ومناصروه المفاوضات المباشرة مع اسرائيل. كما سبق لهم رفض القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بعد حرب 2024 بتجريد الحزب من سلاحه. ويتهمون الرئيس اللبناني بـ"الاستسلام" و"التخاذل".

وأشار عون الى أن الاتصالات ستتواصل مع ترامب "للمحافظة على وقف اطلاق النار وبدء المفاوضات التي يفترض ان تُواكَب بأوسع دعم وطني حتى يتمكن الفريق المفاوض من تحقيق ما يصبو إليه من أهداف.

وقال "لبنان أمام خيارين، اما استمرار الحرب مع ما تحمل من تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية وسيادية، واما التفاوض لوضع حد لهذه الحرب وتحقيق الاستقرار المستدام"، مضيفا "وانا اخترت التفاوض وكلي أمل بان نتمكن من انقاذ لبنان".

AFP