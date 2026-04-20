أحكام بالإعدام وتفكيك شبكات دولية.. الداخلية العراقية تكشف حصيلة "حرب المخدرات" خلال 3 أشهر

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، عن حصيلة عملياتها الأمنية والقضائية ضد آفة المخدرات خلال الربع الأول من العام الحالي، مؤكدة تحقيق نتائج غير مسبوقة في ملفي الملاحقة الدولية والتأهيل الصحي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء مقداد ميري، في مؤتمر صحفي، إن القوات الأمنية نجحت بضبط 1.3 طن من المواد المخدرة، واعتقال 4260 متهماً. وأشار ميري إلى أن القضاء العراقي أصدر أحكاماً بحق 2020 مداناً، شملت 34 حكماً بالإعدام و137 حكماً بالسجن المؤبد.

وعلى صعيد التعاون الدولي، كشف اللواء ميري عن تفكيك 193 شبكة لتجارة السموم، بينها 35 شبكة دولية، مبيناً تنفيذ عمليات خارجية ناجحة في سوريا والكويت.

وأضاف أن العراق وسّع دائرة ملاحقة المهربين بفتح نقاط اتصال مع ألمانيا وأستراليا والنيجر، ليصل مجموع نقاط التنسيق الدولي إلى 36 نقطة.

وفي ملف إنساني لافت، أكدت الوزارة تعافي 6729 نزيلاً من الإدمان داخل المصحات التابعة لها، من أصل 8183 دخلوا مراكز التأهيل، وهو ما وصفته الوزارة بالإنجاز النوعي الأول من نوعه في تاريخها.