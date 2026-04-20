القضاء العراقي يصدر حكماً غيابياً بحبس مشعان الجبوري لمدة سنتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن السياسي العراقي، مشعان الجبوري، اليوم، صدور حكم قضائي بحبسه لمدة سنتين غيابياً، على خلفية دعوى قضائية تعود جذورها إلى عام 2022.

وأوضح الجبوري في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن الحكم جاء بناءً على دعوى أقامها ضده رئيس المحكمة الاتحادية، القاضي جاسم العميري. وأشار الجبوري إلى أن أصل القضية يرتبط بتصريحات سابقة له كشف فيها عن تعرضه لضغوط من قبل القاضي للانسحاب من "التحالف الثلاثي" (الذي كان يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة)، ملوحاً بإسقاط عضويته من البرلمان في حال عدم الاستجابة، وهو ما حدث لاحقاً بالفعل.

وانتقد الجبوري بشدة الإجراءات القانونية التي رافقت صدور الحكم، مؤكداً أنه أُحيل إلى محكمة الجنح مؤخراً عقب ما وصفه بـ "غضب" رئيس مجلس القضاء الأعلى منه. كما أضاف أنه لم يبلّغ بالدعوى رسمياً، ولم تُدوّن أقواله الدفاعية، لافتاً إلى أن المحاكمة جرت والحكم صدر "بغياب تام" عنه.

واختتم الجبوري تدوينته بوصف ما جرى بأنه يحمل "حقيقة صادمة"، ملمحاً إلى وجود تفاصيل وتداعيات أخرى للقضية بقوله: "ما خفي أعظم".

يُذكر أن مشعان الجبوري كان قد أُسقطت عضويته من مجلس النواب العراقي في الدورة الحالية بقرار من المحكمة الاتحادية، وهو ما أثار في حينها جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية.