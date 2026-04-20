نتنياهو يتعهد باتخاذ "إجراءات صارمة" بحق جندي ظهر وهو يضرب تمثالا للمسيح

أربيل (كوردستان24)- تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين باتخاذ "إجراءات تأديبية صارمة" بحق جندي ظهر في صورة وهو يضرب بطرقة تمثالا للمسيح في جنوب لبنان.

وتُظهر الصورة جنديا يستخدم مطرقة ثقيلة لضرب رأس تمثال للمسيح. وقد لاقت انتشارا واسعا وتنديدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نتانياهو عبر حسابه على منصة إكس "لقد صدمت وحزنت عندما علمت أن جنديا من الجيش الإسرائيلي ألحق ضررا برمز ديني كاثوليكي في جنوب لبنان".

وأضاف "أدين هذا الفعل بأشد العبارات. وتُجري السلطات العسكرية تحقيقا جنائيا في القضية، وستتخذ الإجراءات التأديبية الصارمة المناسبة بحق مرتكب هذا الفعل".

وكان الجيش الإسرائيلي أقر ليل الأحد أن الجندي الذي ظهر في صورة وهو يضرب رأس تمثال للمسيح بمطرقة في جنوب لبنان، هو أحد عناصره.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشر على منصة أكس "بعد استكمال الفحص الأولي في موضوع الصورة المتداولة لجندي يمس برمز مسيحي في جنوب لبنان تبيّن أن الحديث يدور عن توثيق حقيقي لجندي في جيش الدفاع عمل في منطقة الجنوب اللبناني".

وأضاف الجيش الإسرائيلي إنه سيتخذ "الإجراءات بحق المتورطين وفقا لنتائج التحقيق".

وسيطرت إسرائيل على مناطق إضافية في جنوب لبنان بعدما أطلق حزب الله المدعوم من إيران صواريخ باتجاه الدولة العبرية دعما لطهران.

وفي وقت سابق الأحد، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني على منصة إكس أن الجيش "يدقق في صحّة الصورة".

وأفادت وسائل إعلام عربية بأن التمثال يقع في بلدة دبل المسيحية في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.

وأبلغت بلدية دبل وكالة فرانس برس أن التمثال موجود في البلدة، لكنها لم تتمكن من تأكيد تعرضه لأضرار.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيعمل على "مساعدة سكان القرية على إعادة التمثال إلى مكانه".

في المقابل، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء أن القوات الإسرائيلية تواصل هدم بيوت جديدة في مناطق احتلتها في الجنوب اللبناني.

من جانبه، دان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الإثنين ما وصفه بأنه عمل "مخز ومشين".

وكتب عبر حسابه على منصة إكس "أنا واثق من أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وضرورية بحق من ارتكب هذا العمل القبيح".

وأضاف "نعتذر عن هذه الحادثة ولكل مسيحي تأذّت مشاعره".

AFP