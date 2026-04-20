بزشكيان: الشعب الإيراني لن يرضخ للضغوط

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن الالتزام بالتعاهدات الدولية هو الأساس المنطقي والوحيد لأي حوار مثمر، منتقداً في الوقت ذاته السياسات الأمريكية الأخيرة تجاه بلاده.

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أشار بزشكيان إلى أن هناك "انعدام ثقة تاريخية عميقة" في إيران تجاه سلوك وتاريخ الإدارات الأمريكية المتعاقبة. وأضاف أن المواقف الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين مؤخراً تتسم بـ "التناقض" والنهج "غير البناء".

واعتبر بزشكيان أن الإشارات التي ترسلها واشنطن في الأيام الأخيرة تحمل في طياتها "رسالة مريرة"، مفادها أن الولايات المتحدة تهدف إلى دفع إيران نحو "الاستسلام".

واختتم الرئيس الإيراني تصريحه بالتأكيد على صمود بلاده، قائلاً: "إن الشعب الإيراني لا يخضع للقوة ولن يرضخ للضغوط"، في إشارة واضحة إلى رفض طهران لسياسة الإملاءات الخارجية في أي مسارات تفاوضية مستقبلاً.