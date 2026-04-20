زلزال عنيف بقوة 7.7 درجة بمقياس ريختر يضرب شمال اليابان

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت السلطات اليابانية، اليوم الاثنين 20 نیسان/ابریل، تحذيراً استثنائياً من ارتفاع مخاطر وقوع زلزال مدمر قد تصل قوته إلى 8.0 درجات أو أكثر، وذلك في أعقاب هزة أرضية عنيفة ضربت شمال البلاد، مما أدى إلى إطلاق إنذارات من موجات تسونامي وإجلاء آلاف السكان.

تفاصيل الزلزال وتحذيرات التسونامي

وجاء تحذير وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بعد ساعات من وقوع زلزال بلغت قوته 7.7 درجة بمقياس ريختر، ضرب مياه المحيط الهادئ قبالة محافظة "إيواتيه" الشمالية في تمام الساعة 4:53 مساءً (07:53 بتوقيت غرينتش). وبلغت شدة الهزة مستويات دفعت المباني الشاهقة في العاصمة طوكيو، الواقعة على بعد مئات الكيلومترات من مركز الزلزال، للترنح.

وأوضحت الوكالة أن "احتمالية وقوع زلزال جديد ضخم باتت الآن أعلى نسبياً من المعتاد"، مشددة على ضرورة توخي الحذر الشديد.

إجراءات طارئة وإخلاء واسع

على الصعيد الميداني، أصدرت البلديات في المناطق المتضررة توجيهات إخلاء (غير ملزمة) لأكثر من 182 ألف ساكن، وفقاً لوكالة إدارة الحرائق والكوارث. وبعد نحو 40 دقيقة من وقوع الزلزال، ضربت موجة تسونامي بارتفاع 80 سنتيمتراً ميناء مدينة "كوجي" في مقاطعة إيواتيه. وكانت الهيئة قد قدرت قوة الزلزال بـ 7.4 درجة في البداية قبل أن تعدلها صعوداً إلى 7.7 درجة.

وأكدت الهيئة أن التحذير من زلزال لاحق لا يعد تنبؤاً حتمياً، بل يعكس ارتفاعاً ملموساً في مستوى الخطر، داعية المواطنين إلى مراجعة إجراءات السلامة والاستعداد.

الموقف الحكومي والأضرار

من جانبه، صرح كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي، بأنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات خطيرة أو أضرار إنشائية جسيمة، كما أظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون (NHK) استقرار الأوضاع حول الموانئ الرئيسية في إيواتيه.

ومع ذلك، حذر المسؤولون من أن الهزات الارتدادية قد تستمر خلال الأسبوع المقبل، مع احتمال وقوع "هزات أقوى" خلال الساعات الثماني والأربعين القادمة.

وفي وقت لاحق من مساء الاثنين، خفّضت السلطات تحذيرات التسونامي من أمواج بارتفاع متر واحد إلى مجرد "تنبيهات" على طول الساحل الشمالي الشرقي، قبل أن يتم رفعها تماماً عند منتصف الليل.

مخاوف من كارثة كبرى

وأعلن مكتب رئيس الوزراء عن تشكيل فريق لإدارة الأزمات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة. وقالت رئيسة الوزراء، سناء تاكايتشي: "نناشد سكان المناطق المشمولة بالتحذيرات التوجه فوراً إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً".

وتعد اليابان واحدة من أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً في العالم، حيث تقع فوق أربع صفائح تكتونية رئيسية. ويشهد الأرخبيل الياباني نحو 1500 هزة أرضية سنوياً، ما يمثل حوالي 18% من إجمالي الزلازل القوية التي تسجل عالمياً، وهو ما جعل البلاد تطور أنظمة بناء وإنذار هي الأكثر تقدماً في العالم لمواجهة هذه الكوارث.





المصدر: الوکالات