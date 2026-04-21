مقتل كندية وإصابة 13 شخصا بإطلاق نار في موقع أثري قرب مكسيكو

أربيل (كوردستان24)- قُتلت امرأة كندية وأصيب 13 شخصا نتيجة هجوم مسلّح نفّذه رجل الاثنين في موقع تيوتيهواكان الأثري الشهير في المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال كريستوبال كاستانييدا، وزير الأمن في ولاية مكسيكو حيث يقع الموقع، إن المسلح المجهول الجنسية حتى الآن، قتل نفسه بعدما فتح النار في هذه الوجهة السياحية التي تشتهر بأهرام تعود إلى ما قبل حضارة الأزتك.

وأصيب ستة أشخاص بجروح جراء إطلاق النار وتلقوا العلاج في مستشفيات محلية، هم كندية وكولومبية وطفلها وبرازيلي وأميركيان.

كذلك، أصيب سبعة أشخاص خلال التدافع بحثا عن الأمان وتلقوا العلاج في موقع الحادثة، هم روسي وكولومبي وبرازيلي وأربعة أميركيين بحسب السلطات.

ووصفت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند الحادثة على منصة إكس بأنها "عمل مروع من أعمال العنف المسلح".

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المسلّح وهو يطلق النار بشكل متقطع من منتصف "هرم القمر" بينما يحتمي السياح خلف السلالم أسفله.

وسُمع صوت يقول في فيديو لم تتحقق وكالة فرانس برس من صحته "هناك شخص يطلق النار علينا، انتبهوا يا أصدقاء، أرسلوا الأمن".

وعثرت السلطات الحكومية في الموقع على سلاح ناري وسكين وذخيرة غير مستخدمة، وأجلت السياح من المكان.

وقالت السائحة الأميركية آنا دورمونت (37 عاما) لوكالة فرانس برس، إنها كانت تسير باتجاه الهرم عندما فوجئت بمشهد مركبات الطوارئ والشرطة.

وأضافت "لقد كان الأمر هادئا جدا" مشيرة إلى أنها لم تسمع إطلاق نار.

وقالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم في بيان على إكس، إن قوات الأمن الفدرالية وقوات الأمن التابعة للولاية أرسلت إلى الموقع.

وأضافت "ما حدث اليوم في تيوتيهواكان يؤلمنا بشدة. أعرب عن تضامني الكامل مع المتضررين وعائلاتهم".

